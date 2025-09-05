Wijffels: "Vijf meter naar voren en ze waren kampioen geweest"

Clubs maken dode spelmomenten steeds belangrijker, zo valt ook Maarten Wijffels op. Zo stellen veel clubs tegenwoordig coaches aan die zich specifiek richten op de spelhervattingen. Bij Liverpool ging het deze week specifiek over de nieuwe manier van dode spelmomenten verdedigen onder Arne Slot.

Zo stond er tegen Newcastle United een hele lange verdedigingslijn. "Virgil van Dijk en co stonden hutjemutje in hun eigen doelmond, bijna op de eigen doellijn", merkt Maarten Wijffels op in het AD. "Deze trend is overgewaaid uit Italië, waar Lazio er in 2021 mee begon. Grappig wel: Vaak redeneren Nederlanders en Italianen totaal tegenovergesteld als het om voetbal gaat, maar Slot op dit onderdeel niet."

Het idee bij deze tactiek is dat verdedigers vooruit kunnen lopen om een bal weg te koppen. "Dat is makkelijker dan een bal naar voren moeten koppen terwijl je achterwaarts beweegt. Een motorisch voordeel dus. Alleen: met terugwerkende kracht zouden ze bij Ajax willen dat ze eind vorig seizoen tegen FC Groningen juist andersom hadden geredeneerd", schrijft Wijffels.

"Bij de laatste vrije trap in de Euroborg verdedigde Ajax met bijna 11 man vlak voor het eigen doel. Als team vijf meter verder naar voren en Francesco Farioli was nu wél kampioen geweest. Thijmen Blokzijl had de rebound na een vallende bal niet van zo dichtbij kunnen scoren", denkt de journalist.