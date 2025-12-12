Wijffels weet wie seizoen moet afmaken bij Ajax: "Ik ken hem wel"

Maarten Wijffels vindt dat Fred Grim het seizoen als trainer van Ajax moet afmaken, omdat hij een duidelijke lijn heeft aangebracht in zijn keuzes. Volgens de sportjournalist, die spreekt in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad, brengt Grim discipline terug en schuwt hij hard werken niet. Ajax won woensdagavond met 2-4 van Qarabağ FK in de Champions League.

Als interim-trainer heeft Grim inmiddels drie wedstrijden op rij gewonnen. Wijffels ziet sinds zijn aanstelling een herkenbare koers. "Dat Grim die zeventienjarigen erin zet past in de lijn die hij kiest. Dat betekent dat Steur debuteert in de basis. Bouwman speelde achterin. Bounida had er eigenlijk ook in gestaan, maar kwam te laat."

"Wat moeten we daar nou van denken?", vervolgt hij. "Hij had het er vorige week nog over dat hij er alles aan ging doen, maar dan kun je niet te laat komen bij een van de eerstvolgende wedstrijden. Aan de andere kant weten we niet of er iets zit wat we niet weten." Als Bounida wel op tijd was geweest, was de basisploeg nog jeugdiger geweest. "Grim durft wel", aldus Wijffels. Volgens Wijffels is het daarom "het meest logisch" dat Grim het seizoen afmaakt bij Ajax. "Dat was mij na twee wedstrijden al duidelijk, hoor. Als je Grim een beetje kent, en ik ken hem wel...", besluit hij.