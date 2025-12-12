Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wijffels weet wie seizoen moet afmaken bij Ajax: "Ik ken hem wel"

Arthur
Maarten Wijffels in de studio van PSV TV
Maarten Wijffels in de studio van PSV TV Foto: © Screenshot PSV TV

Maarten Wijffels vindt dat Fred Grim het seizoen als trainer van Ajax moet afmaken, omdat hij een duidelijke lijn heeft aangebracht in zijn keuzes. Volgens de sportjournalist, die spreekt in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad, brengt Grim discipline terug en schuwt hij hard werken niet. Ajax won woensdagavond met 2-4 van Qarabağ FK in de Champions League.

Als interim-trainer heeft Grim inmiddels drie wedstrijden op rij gewonnen. Wijffels ziet sinds zijn aanstelling een herkenbare koers. "Dat Grim die zeventienjarigen erin zet past in de lijn die hij kiest. Dat betekent dat Steur debuteert in de basis. Bouwman speelde achterin. Bounida had er eigenlijk ook in gestaan, maar kwam te laat."

"Wat moeten we daar nou van denken?", vervolgt hij. "Hij had het er vorige week nog over dat hij er alles aan ging doen, maar dan kun je niet te laat komen bij een van de eerstvolgende wedstrijden. Aan de andere kant weten we niet of er iets zit wat we niet weten." Als Bounida wel op tijd was geweest, was de basisploeg nog jeugdiger geweest. "Grim durft wel", aldus Wijffels. Volgens Wijffels is het daarom "het meest logisch" dat Grim het seizoen afmaakt bij Ajax. "Dat was mij na twee wedstrijden al duidelijk, hoor. Als je Grim een beetje kent, en ik ken hem wel...", besluit hij.

Gerelateerd:
Wout Weghorst

Weghorst heeft onverwacht fan erbij: "Krijg het niet uit m'n strot"

0
Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart eerlijk: "Ik geilde toen wel echt op mezelf"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd