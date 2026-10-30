Wijffels wijst naar wapen in titelstrijd: "Ajax spant de kroon"
Ajax staat na tien competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie en Maarten Wijffels ziet dat ploeg van trainer Michel Sanchez dit seizoen een belangrijk wapen in huis heeft. De verslaggever van het AD wijst naar het aantal doelpunten uit hoekschoppen.
"In Engeland bouwde Arsenal zijn landstitel vorig seizoen op een uitmuntende ‘set piece’-balans", blikt hij terug. "In de top van de eredivisie spant Ajax voorlopig de kroon met een cornersaldo van 7-1. Met zeven treffers nadert de ploeg nu al het seizoenstotaal van vorig jaar (negen)", aldus Wijffels.
"De laatste keer dat Ajax meer dan tien goals uit corners peurde was in 2020/21, een kampioensjaar, met de uitstekende kopper Edson Alvárez in de ploeg. Bij Ajax gaat Javi Peinado (de Spaanse assistent-trainer van Michel Sanchez, red.) over de dode spelmomenten", verklapt hij. "Hij posteert onder meer standaard drie spelers buiten het strafschopgebied voor de afvallende bal", constateert Wijffels.
"Dat dient twee doelen: een afgeslagen corner kan sneller leiden tot een schot", legt hij uit. "En twee: het schept ruimte in de doelmond, want ook de tegenstander haalt spelers weg uit het gewoel. Polen hanteerde hetzelfde tactiek bij het EK van 2024. Zij kwamen letterlijk bij elke hoekschop tot een doelpoging en kregen een speciale vermelding in de toernooianalyse van de UEFA."
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