Wijffels wijst naar wapen in titelstrijd: "Ajax spant de kroon"

Ajax staat na tien competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie en Maarten Wijffels ziet dat ploeg van trainer Michel Sanchez dit seizoen een belangrijk wapen in huis heeft. De verslaggever van het AD wijst naar het aantal doelpunten uit hoekschoppen.

"In Engeland bouwde Arsenal zijn landstitel vorig seizoen op een uitmuntende ‘set piece’-balans", blikt hij terug. "In de top van de eredivisie spant Ajax voorlopig de kroon met een cornersaldo van 7-1. Met zeven treffers nadert de ploeg nu al het seizoenstotaal van vorig jaar (negen)", aldus Wijffels.

"De laatste keer dat Ajax meer dan tien goals uit corners peurde was in 2020/21, een kampioensjaar, met de uitstekende kopper Edson Alvárez in de ploeg. Bij Ajax gaat Javi Peinado (de Spaanse assistent-trainer van Michel Sanchez, red.) over de dode spelmomenten", verklapt hij. "Hij posteert onder meer standaard drie spelers buiten het strafschopgebied voor de afvallende bal", constateert Wijffels.