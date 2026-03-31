Wijndal bekritiseerd: "Krijg gewoon buikpijn als hij erin komt"

Raheem Sterling weet zijn draai bij Feyenoord nog altijd niet te vinden. Meer en meer begint het erop te lijken dat de Engelsman een complete miskoop is, die men in Rotterdam snel zal willen vergeten.

"Sterling gaat heel snel in de vergetelheid raken. Dat is echt heel erg. Want Sterling is een van de allerbeste buitenspelers van de afgelopen jaren van Engeland", zegt Mark Schaaf bij Lifegoals. "Maar deze gaat in het rijtje met namen van Jhon van Beukering en Colin Cazim Richards."

Dylan Boet ziet vooral een lastige taak voor trainer Robin van Persie: "Maar nu moet de trainer die een lans voor hem heeft gebroken, hem op de bank zetten. Dat kan niet anders." Schaaf: "Hij gaat die beslissing wel moeten maken. Er zijn veel blessures, maar alles is beter dan Sterling. Anders zet je er maar een jeugdspeler neer."

Boet: "Het is een beetje hetzelfde gevoel als Wijndal bij Ajax erin komt, dan krijg ik gewoon buikpijn", "Moet je nagaan als Ajax Sterling gehad had, dan had je Wijndal en Sterling op de linkerflank gehad. En die vinden zichzelf dan de beste van Europa! Om te janken."