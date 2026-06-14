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Wijndal bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax

Sara
bron: Transfermarkt
Owen Wijndal baalt
Owen Wijndal baalt Foto: © MTB-Photo

Owen Wijndal kende een succesvolle periode bij AZ, maar heeft sinds zijn komst bij Ajax die stijgende lijn niet kunnen doorzetten. Dit is te zien aan zijn actuele marktwaarde, die sindsdien flink gedaald is.

De linkervleugelverdediger kwam weliswaar nog in 19 wedstrijden in actie voor Ajax dit seizoen. In die wedstrijden heeft hij echter geen sterke indruk weten te maken. De man die tien miljoen euro kostte is nu namelijk nog maar ongeveer een kwart daarvan waard.

De hoogste marktwaarde die hij ooit heeft gehad was in zijn succesvolle periode bij AZ. Wijndal had destijds een marktwaarde van 17,5 miljoen euro. Deze is volgens Transfermarkt nu gedaald tot slechts 3 miljoen euro.

Wijndal is een van de spelers die door Jordi Cruyff mogen vertrekken. Ajax is bezig met een grote schoonmaak. 

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