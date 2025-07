Wijndal blij met Ajax-verandering: "Is voor mij lekker natuurlijk"

"Hij wil heel veel voetballen, heel veel doen met de bal ook op de training. En ik denk dat je dat ook wel merkt met patronen die je ziet in de wedstrijden. Dat we goede combinaties hebben, dat soort dingen", zegt Wijndal tegenover VoetbalPrimeur. "Dat is voor mij als back, die ervan houdt om er veel overheen te komen, lekker natuurlijk. Je merkt nieuwe energie, frisse jongens. Iedereen heeft er zin in. We willen er weer wat moois van gaan maken."

De verdediger heeft tijdens de voorbereiding met Heitinga gesproken over zijn rol. "Ik ken hem al van een paar jaar geleden, dus dat is ook iets wat helpt, denk ik. Hoe het verder gaat lopen, dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar tot nu toe gaat het goed. Ik zit goed in mijn vel", aldus Wijndal, die hoopt op een vaste basisplaats. "Ik denk dat het ook tijd wordt om nu echt een heel seizoen constant te presteren en te laten zien wat ik kan. Dus ja, daar ga ik wel voor."