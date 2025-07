Wijndal: "Een groot verschil vergeleken het eerste jaar bij Ajax"

"Ik moet zeggen dat ik in mijn spel sowieso wel wat volwassener ben geworden. Dat ik nog betrouwbaarder ben in een aantal dingen", vertelt Wijndal in gesprek met Voetbal International. "Natuurlijk: als je ouder wordt, leer je veel dingen. Dat is ook wel een groot verschil vergeleken met dat eerste jaar, je moet een beetje wennen. Van de ene trainer naar de andere trainer, dat is ook niet heel makkelijk."

Wijndal begon in Amsterdam onder de leiding van Alfred Schreuder, maar hij maakte het seizoen niet af. John Heitinga, die deze zomer is teruggekeerd, werd voor de spelersgroep gezet. Hij vertrok daarna naar Liverpool als assistent-trainer, terwijl Wijndal bij Ajax bleef. Daar verloor hij zijn basisplaats, maar nu lijkt de verdediger weer serieus kans te maken op veel speeltijd.

Krijgt hij een plek bij de eerste elf, dan wil hij een leider zijn. In de communicatie heeft hij namelijk stappen gemaakt, vertelt de verdediger. "Als je dat meer doet, kom je én zelf lekkerder erin én je merkt dat het om je heen beter staat, waardoor je zelf minder in de problemen komt als verdediger. Dat zijn ook dingen die je met de jaren leert: Hoe is het beste om nu te staan? En de jongens voor en naast je te coachen", aldus Wijndal.