Wijndal hint op contractverlenging bij Ajax: "Dat zou grappig zijn"

Owen Wijndal hoopt zijn goede vorm bij Ajax te kunnen verzilveren met een nieuw contract. De linksback beschikt over een aflopende verbintenis en heeft nog niets gehoord van de clubleiding over een mogelijke verlenging. Zelf staat hij daar in ieder geval voor open.

De 26-jarige verdediger is inmiddels bezig aan zijn vijfde seizoen in Amsterdam. Na een periode waarin hij regelmatig kritiek kreeg, heeft hij zich opnieuw in de basis gespeeld. De afgelopen weken behoort hij zelfs tot de opvallende spelers bij Ajax. Een langer verblijf zou hem dan ook goed uitkomen. "Ja, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe de club daarin staat", vertelt Wijndal aan De Telegraaf wanneer hem wordt gevraagd of hij Ajax wil overtuigen van een contractverlenging. "Echt niet."

Een eventuele verlenging zou opmerkelijk zijn, gezien de kritiek die Wijndal de afgelopen jaren kreeg van supporters en binnen de club. De linksback ziet daar zelf ook de bijzondere kant van in. "Dat zou wel grappig zijn als je kijkt naar alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd."