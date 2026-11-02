Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wijndal hint op contractverlenging bij Ajax: "Dat zou grappig zijn"

Joram
Owen Wijndal tegen AZ
Owen Wijndal tegen AZ Foto: © Pro Shots

Owen Wijndal hoopt zijn goede vorm bij Ajax te kunnen verzilveren met een nieuw contract. De linksback beschikt over een aflopende verbintenis en heeft nog niets gehoord van de clubleiding over een mogelijke verlenging. Zelf staat hij daar in ieder geval voor open.

De 26-jarige verdediger is inmiddels bezig aan zijn vijfde seizoen in Amsterdam. Na een periode waarin hij regelmatig kritiek kreeg, heeft hij zich opnieuw in de basis gespeeld. De afgelopen weken behoort hij zelfs tot de opvallende spelers bij Ajax. Een langer verblijf zou hem dan ook goed uitkomen. "Ja, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe de club daarin staat", vertelt Wijndal aan De Telegraaf wanneer hem wordt gevraagd of hij Ajax wil overtuigen van een contractverlenging. "Echt niet."

Een eventuele verlenging zou opmerkelijk zijn, gezien de kritiek die Wijndal de afgelopen jaren kreeg van supporters en binnen de club. De linksback ziet daar zelf ook de bijzondere kant van in. "Dat zou wel grappig zijn als je kijkt naar alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd."

Wijndal sluit een langer verblijf in Amsterdam zeker niet uit, al wacht hij voorlopig af of Ajax het initiatief neemt. "Natuurlijk zou ik daarover nadenken als Ajax met me door wil. Ik zit hier inmiddels al behoorlijk lang. Maar ik heb nog niets gehoord en zolang dat zo is, heeft het weinig zin om daar te veel over na te denken."

Gerelateerd:
Erik ten Hag

Erik ten Hag ooit terug bij Ajax? "Dat is zeker niet uitgesloten"

0
Óscar García bij ESPN

Óscar García fel: "Ik had het met deze spelers ook beter gedaan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Owen Wijndal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Erik ten Hag ooit terug bij Ajax? "Dat is zeker niet uitgesloten"

Wijndal hint op contractverlenging bij Ajax: "Dat zou grappig zijn"

Óscar García fel: "Ik had het met deze spelers ook beter gedaan"

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

Ajax-iconen duiken op in verhaal over Egyptisch spionagenetwerk

Goes vergelijkt Tolu met Weghorst en ziet opvallend verschil

PSV'er maakt grote indruk: "Als Abdellah Ouazane deze goal maakt..."

Klaassen opnieuw rechtsbuiten bij Ajax: "Ben een gelukkig man"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws