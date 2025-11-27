Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

Van Polen zei: "Heitinga werd teruggehaald vanwege het Ajax-DNA, want alles moest weer aanvallender en dan gaan ze nu weer terug naar vijf verdedigers? Als de selectie dat houvast gaat geven, dan moet je dat in eerste instantie maar gaan doen als je denkt resultaten te gaan halen. De spelers schreeuwen om duidelijkheid en vastigheid in alles. Als dit ze gaat helpen dan moeten ze het misschien maar doen. Maar het is toch tegen alle principes waar Ajax voor staat in?"

Kwakman voegde daaraan toe: "Het is vooral het gedeelte aan de bal, want verdedigend is het volgens mij niet dat ze heel erg open staan of veel kansen weggeven. Er is zo weinig creativiteit in dat elftal en dat is niet alleen iemand die een mannetje passeert, zoals Godts. Dat kan ook gewoon in fysieke kracht zijn, een passer kan ook creatief zijn. De passers van PSV spelen gewoon mannetjes uit. Die krijgen druk en lopen een mannetje voorbij."

Dan zoomt Kwakwam nog in op één Ajacied. "Wijndal bijvoorbeeld, die staat altijd met zijn gezicht naar achteren. Hij speelt altijd terug of opzij. Buiten het facet van een mannetje passeren is er geen enkele creativiteit of luchtmacht aanwezig. De selectie zit zo niet goed in elkaar. Je kan wel vier centrale verdedigers opstellen, maar je moet ook een goal maken!"