'Wijndal krijgt kans': "Ajax koopt niet meteen nieuwe linksback"

"Koopt Ajax geen nieuwe linksback dan?", vraagt clubwatcher Johan Inan zich af in het Algemeen Dagblad. "In elk geval niet meteen. Staf en directie zijn te spreken over de stappen die Owen Wijndal inmiddels zet. Afhankelijk daarvan en de strijd in het centrum, kan later in augustus nog worden besloten om een linkspoot te halen. Daar meteen en flink geld voor uitgeven, zal Ajax niet doen."

Ajax heeft al een bestemming voor een deel van de inkomsten voor Hato. "Dat komt omdat Ajax het deel van de transfersom voor Hato (43,5 miljoen) dat bestemd is om te herinvesteren wil gebruiken voor Gloukh en Itakura. De laatste moet zo'n 10 miljoen euro kosten", aldus Inan, die weet dat Ajax voorlopig ook geen nieuwe controlerende middenvelder gaat halen.

"Nee, dan moet eerst weer flink worden verkocht", schetst hij. "Kroes gaf aan 40 procent van de inkomsten te kunnen uitgeven. Tel de gegarandeerde Champions League- en transferopbrengsten bij elkaar op. Doe hetzelfde met de bedragen die Ajax betaalt voor Raul Moro, Oscar Gloukh, Joeri Heerkens en (als het lukt) Itakura, en je weet dat de club dan al aan dat percentage zit."