Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"
Ajax won donderdagavond met ruime cijfers op bezoek bij FK Vojvodina (1-4) en Pieter Zwart ziet dat 'de ruit van Cruijff' terug is bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van VI wijst naar de tactiek van trainer Michel.
"De legendarische nummer 14 (Johan Cruijff, red.) gruwelde van backs die de opbouw verzorgden. In plaats daarvan moesten ze doorschuiven", legt Zwart uit op de website van VI. "Manchester City speelde vorig seizoen bijvoorbeeld op die manier, met Nico O'Reilly als linksback. Hoewel het kwaliteitsverschil met Krol en O'Reilly groot is, vervulde Owen Wijndal tactisch een soortgelijke rol tegen FK Vojvodina", blikt hij terug.
"De linksback bewoog tijdens het aanvallen richting de as. Met Caio Henrique investeerde Ajax in een vleugelverdediger die opgeleid is als middenvelder, om deze sleutelrol in het concept van Míchel te vervullen", vervolgt Zwart. "Bij Girona speelde Miguel Gutiérrez in deze tactiek als back aan de binnenkant. Het idee achter de veldbezetting van Míchel is klassiek. De structuur met drie verdedigers en één controlerende middenvelder daarvoor werd meer dan twintig jaar geleden al uitgetekend op een tactiekbord", constateert hij.
Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"
Ajax verlengt met Rijkhoff en stuurt spits naar buitenland
'Ajax wilde Dusan Tadic terughalen, routinier zag niks in plan'
'Jordan Henderson (36) serieus in beeld bij Engelse grootmacht'
'Ajax-doelwit lag overhoop met trainer en weigerde veld te verlaten'
'Oud-Ajacied naar Van Spor FK en begint aan veertiende club'
Zwart enthousiast over Ajax-aanwinst: "Een flinke verbetering"
Dusan Tadic voltooit transfer en keert opnieuw terug in Eredivisie
'Ajax-doelwit mogelijk al snel gekeurd, koopoptie valt lager uit'
'Dolberg naar uitgang gedreven door nieuwe Ajax-aanwinsten'
Ouazane rekent af met Ajax-verhalen: "Kan de prullenbak in"
'Ajax nadert akkoord over komst van spits met miljoenenwaarde'
Burnley-trainer vol lof: "Ajax is van Champions League-niveau"
'Ter Stegen twijfelgeval voor trainingskamp Barcelona, Ajax wacht'
'NEC wil naast Dusan Tadic ook een speler van Ajax binnenhalen'
'Mokio verliest concurrentiestrijd bij Ajax': "Zwicht voor eye candy"
'Oud-Ajacied na vertrek Mislintat op dood spoor bij Duitse club'
Uitblinkende Ouazane: "Fysiek kan ik daar nog niet aan tippen"
Michel sluit centraal duo niet uit: "Dat is het belangrijkste"
'Nemanja Gudelj maakt verrassende transfer naar Belgische club'
Marcos Leonardo na zijn Ajax-debuut: "Ik hoop dat te herhalen"
'Dusan Tadic staat voor sensationele terugkeer in de Eredivisie'
Vertrekt Baas bij Ajax? "Volgens mij is er beweging rond hem"
'Ajax trekt zich terug uit de strijd om handtekening Ceballos'
Steur vol vertrouwen na Ajax-exit: "Ik hoop een van hen te worden"
Ajax-supporters moeten meer voor bier betalen: "Kan niet meer"
Míchel hoopt op transfer: "Hopelijk kunnen we snel over hem praten"
Ajax wint van Burnley na goals van Bouwman en uitblinker Ouazane
'Ter Stegen niet mee op Barça-trainingskamp; Ajax-transfer nadert'
Opstelling Ajax bekend: flink gewijzigd elftal, basisplek Leonardo