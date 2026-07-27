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Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

Niek

Ajax won donderdagavond met ruime cijfers op bezoek bij FK Vojvodina (1-4) en Pieter Zwart ziet dat 'de ruit van Cruijff' terug is bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van VI wijst naar de tactiek van trainer Michel. 

"De legendarische nummer 14 (Johan Cruijff, red.) gruwelde van backs die de opbouw verzorgden. In plaats daarvan moesten ze doorschuiven", legt Zwart uit op de website van VI. "Manchester City speelde vorig seizoen bijvoorbeeld op die manier, met Nico O'Reilly als linksback. Hoewel het kwaliteitsverschil met Krol en O'Reilly groot is, vervulde Owen Wijndal tactisch een soortgelijke rol tegen FK Vojvodina", blikt hij terug.

"De linksback bewoog tijdens het aanvallen richting de as. Met Caio Henrique investeerde Ajax in een vleugelverdediger die opgeleid is als middenvelder, om deze sleutelrol in het concept van Míchel te vervullen", vervolgt Zwart. "Bij Girona speelde Miguel Gutiérrez in deze tactiek als back aan de binnenkant. Het idee achter de veldbezetting van Míchel is klassiek. De structuur met drie verdedigers en één controlerende middenvelder daarvoor werd meer dan twintig jaar geleden al uitgetekend op een tactiekbord", constateert hij. 

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