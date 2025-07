Wijndal lovend over ploeggenoot: "Dat is een goede voetballer"

"Inside, outside, dat soort voetbaltermen heeft hij snel door, hoor", aldus Wijndal tegenover Voetbal International, die erkent dat communicatie nog een uitdaging is, omdat Moro nauwelijks Engels spreekt. Toch ziet hij genoeg aanknopingspunten. "Dat is een goede voetballer, het is altijd lekker om met goede voetballers te spelen. Natuurlijk, dit is onze eerste wedstrijd samen aan de linkerkant. Je moet elkaar ook nog een beetje leren kennen: Als ik dit doe, doe jij dat, enzovoorts. Dat komt ook met de tijd, daar kun je ook in trainingen aan werken."

Verdedigend was het soms nog zoeken, mede omdat Moro pas één keer had meegetraind, maar aanvallend was er progressie zichtbaar. Ook Wijndal zelf was tevreden over zijn optreden. "Een aantal kansen gecreëerd, de spits inspelen, eronder komen, een paar overlaps en die assist natuurlijk. Dat was gewoon een goede actie, een goede goal, daar ben ik blij mee. Ik word ook steeds fitter, net als de andere jongens. Je voelt dat je er beter in komt."