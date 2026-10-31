Wijndal nog altijd bij Ajax: "Club stond open voor een vertrek"
Owen Wijndal lijkt bij Ajax weer op de weg omhoog. Na een aantal moeilijke jaren in Amsterdam krijgt de linksback dit seizoen weer meer perspectief. Voorafgaand aan het duel tussen Ajax en AZ, zijn oude club, vertelt Wijndal in gesprek met De Telegraaf over zijn periode bij Ajax, zijn toekomst en de geruchten over zijn salaris.
De verdediger geeft toe dat hij op een gegeven moment al was afgeschreven, maar zelf heeft hij nooit gedacht dat zijn tijd bij Ajax erop zat. "Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk zijn er momenten geweest waarop de club openstond voor een vertrek. Dan ga je ook kijken wat er mogelijk is, want je wilt voetballen. Maar ik heb altijd gezegd dat ik Ajax niet zomaar zou verruilen voor een andere club. Daarom ben ik uiteindelijk ook gebleven."
Ook de verhalen dat zijn salaris een belangrijke reden was om bij Ajax te blijven, kloppen volgens Wijndal niet. "Dat hoor ik inderdaad vaak, maar dat klopt echt niet. Bij andere clubs kan ik ook goed verdienen. Als geld het belangrijkste was geweest, dan was ik allang vertrokken. Dat salarisverhaal is gewoon niet waar. Ik ben gebleven omdat ik graag bij Ajax wilde zijn en omdat ik hier nog mooie dingen wilde laten zien. Dat is altijd mijn motivatie geweest."
Dit seizoen gaat het de linksback weer een stuk beter, al is hij niet altijd verzekerd van een basisplaats. Wijndal heeft wel een verklaring voor zijn verbeterde vorm. "Meerdere dingen. De manier waarop we spelen past goed bij mij. Daarnaast voel ik vertrouwen vanuit de trainer. Dat is prettig voor iedere speler. Het gaat niet om complimenten of een schouderklopje. Als ik iets verkeerd doe, krijg ik dat ook gewoon te horen. Het gaat om een trainer die begrijpt waar jouw kwaliteiten liggen en die daar gebruik van wil maken."
Ook de manier waarop de technische staf met hem werkt, speelt een rol. Vooral het analyseren van wedstrijdbeelden helpt hem om vertrouwen te krijgen in zijn eigen kwaliteiten. "Als je beelden terugkijkt en een trainer zegt: dit is waar jij goed in bent en dit willen we van je zien, dan geeft dat vertrouwen."
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