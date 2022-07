Geschreven door Jessica Westdijk 13 jul 2022 om 11:07

Owen Wijndal is officieel Ajacied. De verdediger zette dinsdag in Amsterdam zijn handtekening onder een contract dat hem tot en met 30 juni 2027 aan Ajax verbindt. Maandag werd hij al medisch gekeurd.

Bij AZ lag Wijndal nog vast tot medio 2024, Ajax betaalt de Alkmaarders een afkoopsom van €10 miljoen. Er was ook interesse vanuit het Spaanse Sevilla, maar Wijndal heeft dus de keuze voor Ajax gemaakt. Hij was nog wel met AZ op trainingskamp naar Epe en naar Griekenland voor het oefenduel met Olympiakos, maar kwam daar niet in actie. De transfer hing al een tijdje in de lucht.