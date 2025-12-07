Kick-off
Wijndal opgelucht na goal: "Toen lachten ze me een beetje uit"

Thomas
Jochem Kamphuis en Owen Wijndal
Jochem Kamphuis en Owen Wijndal Foto: © BSR Agency

Owen Wijndal was zaterdagavond zichtbaar opgelucht na zijn doelpunt tegen Fortuna Sittard. De linksback van Ajax tekende in de tweede helft voor de 1-3, zijn eerste treffer in de Eredivisie sinds oktober 2021. Voor de verdediger betekende het eindelijk weer een persoonlijk succesmoment na een lange droogte.

"Dat is lang geleden", vertelt Wijndal aan ESPN. De vorige keer dat hij scoorde, weet hij nog goed. "Dat was een solo tegen Cambuur aan de linkerkant. Toen schoot ik hem volgens mij laag in de verre hoek. Ik denk dat die van vandaag wel mooier was", aldus de Ajacied.

Bijzonder was niet alleen het moment, maar ook het type doelpunt. "Het type goal is ook wel grappig, omdat ik het met de jongens er vaker over heb gehad dat ik vaker moet schieten", zegt Wijndal. "Toen zei ik dat ik een goede knuckleball heb. Dat is een bal die zwabbert. Toen lachten ze me eigenlijk een beetje uit. Dit was een knuckleball. Een beetje zwabberen en een beetje dalen."

De verdediger hoopt dat het nu niet bij deze treffer blijft. Met een lach zegt hij: "Ik hoop het. Ik hoop dat ik nu wat vaker kan gaan scoren, ja." In totaal staat Wijndal nu op vier Eredivisie-doelpunten in 149 wedstrijden.

