'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

Joram
bron: Ajax TV

EA Sports, de ontwikkelaar van de wereldberoemde game EAFC, maakte eerder deze week de ratings bekend voor de nieuwste editie van het spel. Ook de spelers van Ajax weten inmiddels hoe zij beoordeeld zijn, wat soms tot verbaasde reacties leidde.

Jorthy Mokio, Mika Godts, Youri Baas en Owen Wijndal mochten hun eigen ratings bespreken bij Ajax TV. Zo kreeg Godts een beoordeling van 81 op snelheid, maar zijn passing scoorde slechts een 68.

Verdediger Owen Wijndal kon daar wel om lachen: "Hij kan heel goed passen, alleen hij doet het niet. Daarom is het wat lager." Godts nam het luchtig op, maar kreeg daarna de vraag wat hij met die kritiek doet. Zijn antwoord was duidelijk: "Helemaal niets."

Anton Gaaei

Ajax-tweetal moet het ontgelden: "Er gaat een hele hoop mis"

Davy Klaassen kijkt bedrukt

Klaassen verklaart pijnpunt Ajax: "Hadden we het moeilijk mee"

Owen Wijndal Mika Godts
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
