Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

EA Sports, de ontwikkelaar van de wereldberoemde game EAFC, maakte eerder deze week de ratings bekend voor de nieuwste editie van het spel. Ook de spelers van Ajax weten inmiddels hoe zij beoordeeld zijn, wat soms tot verbaasde reacties leidde.

Jorthy Mokio, Mika Godts, Youri Baas en Owen Wijndal mochten hun eigen ratings bespreken bij Ajax TV. Zo kreeg Godts een beoordeling van 81 op snelheid, maar zijn passing scoorde slechts een 68.

Verdediger Owen Wijndal kon daar wel om lachen: "Hij kan heel goed passen, alleen hij doet het niet. Daarom is het wat lager." Godts nam het luchtig op, maar kreeg daarna de vraag wat hij met die kritiek doet. Zijn antwoord was duidelijk: "Helemaal niets."