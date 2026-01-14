Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Wijndal weigert Ajax-transfer: "Ik laat me niet zomaar wegsturen"

Joram
bron: ESPN
Owen Wijndal na zijn rode kaart
Owen Wijndal na zijn rode kaart Foto: © BSR Agency

Deze week verschenen berichten dat Owen Wijndal mag vertrekken bij Ajax, maar de linksback zegt zelf nergens van op de hoogte te zijn. In gesprek met ESPN reageerde hij verbaasd op het nieuws.

"Ik heb zelf niets gehoord. Of het is gelogen wat er staat, of de mensen die het wel hebben gezegd, hebben niets tegen mij gezegd. Dan moeten ze het ook tegen mij zeggen, maar ik heb niets gehoord." De geruchten zorgen er bij Wijndal niet voor dat hij zelf een vertrek overweegt. Hij wil juist graag bij Ajax blijven. "Als het aan mij ligt, blijf ik. Dat heb ik al vaker gezegd." 

"Ik laat me niet zomaar wegsturen. Ajax is een heel mooie club, ik speel hier heel graag. Zolang ik hier ben, doe ik mijn uiterste best." Sportief kende Ajax woensdag een dramatische avond. In de achtste finale van de KNVB Beker gingen de Amsterdammers hard onderuit bij AZ. In Alkmaar werd het liefst 6-0 voor de thuisploeg, waardoor Ajax vroegtijdig werd uitgeschakeld.

Owen Wijndal
