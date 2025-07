Wijndal wijst naar teamgenoten: "Dan weet je dat het lastig wordt"

"Het eerste jaar heb ik eigenlijk best veel gespeeld. In het tweede jaar ging ik natuurlijk op het laatst nog weg. En vorig jaar, met Jorrel Hato linksback en Youri Baas centraal, dat is hartstikke goed gegaan. Dan weet je dat het lastig wordt om erin te komen", vertelt Wijndal aan VoetbalPrimeur. "Maar de keren dat ik erin stond, ging het vrij goed. Daarin heb je dan misschien een mazzeltje nodig, dat je wel meer gaat spelen."

Meerdere blessures werkten ook niet in zijn voordeel. "Blessures waar ik eigenlijk niet heel veel aan kon doen. Dus daarin verwijt ik mezelf niets. Natuurlijk, de wedstrijden die ik heb gespeeld, daar denk je wel van: oké, sommige wedstrijden hadden beter gekund. Maar anderen gingen goed. Als je veel wedstrijden speelt, zitten er altijd mindere tussen", stelt Wijndal, die een grotere kans heeft om te spelen als Jorrel Hato vertrekt. Daar houdt hij zich echter niet mee bezig.

"Ik moet zelf laten zien wat ik kan. Of er nu iemand weggaat of niet. Daar heb ik geen invloed op, dus daar hou ik me ook niet mee bezig. Ik moet zelf goed presteren, dan is de keuze uiteindelijk aan de trainer", zegt de linksback. "Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en ik weet dat ik het vorig jaar in de wedstrijden die ik heb gespeeld eigenlijk aardig goed deed. Dan weet je dat je het aankan."