KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

'Wijndal ziet geen concurrentie': "Als je het niet goed zou doen"

Arthur
Owen Wijndal en Mika Godts
Owen Wijndal en Mika Godts Foto: © Pro Shots

Owen Wijndal was zaterdagavond zichtbaar opgelucht na zijn doelpunt tegen Fortuna Sittard. De linksback van Ajax scoorde in de tweede helft de 1-3, zijn eerste treffer in de Eredivisie sinds oktober 2021.

De oud-speler van AZ drukte zijn stempel op het duel en zorgde kort na rust voor de beslissing. "Ik ben persoonlijk aan een stabiel seizoen bezig, maar wil nog beslissender zijn. Ik mag dan stabiel zijn, als je als team niet de resultaten haalt die je moet halen, doe je het toch niet goed", aldus Wijndal in het Noordhollands Dagblad.

Het is een flinke ommekeer voor de verdediger, die onder Francesco Farioli nauwelijks in beeld was. "Of ik dit nog verwacht had? Ik wist vrij snel dat Farioli weg zou gaan. Dan hoop je op een trainer die het wel in je ziet zitten. Ik wilde niet weg, maar moest wel gaan spelen. Anders moest ik iets anders gaan zoeken. Ajax ruil je niet zomaar in. Vorige winter was er serieuze interesse. Maar ik ben trots om bij Ajax te spelen."

Wijndal erkent dat er weinig concurrentie is op zijn positie, maar weet dat prestaties altijd belangrijk blijven. "Maar als je het niet goed zou doen, dan gaan ze wel een andere oplossing bedenken", zegt de elfvoudig international. Volgens hem is Ajax na de zeges op FC Groningen en Fortuna Sittard op de goede weg. "Iedereen bij Ajax kan goed voetballen en is beter dan het gros van de spelers in de Eredivisie. Je moet dus dit soort wedstrijden winnen. Of je dat ook doet, heeft puur met vertrouwen te maken."

Gerelateerd:
Het laatste Ajax Nieuws Owen Wijndal
Video’s
