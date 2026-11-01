Wijndal ziet oude bekende: "Heb een goede band kunnen houden"
Owen Wijndal speelde zaterdagavond weer tegen zijn oude club. De linksback van Ajax koestert nog altijd warme gevoelens voor AZ.
Voor Wijndal was het dan ook een weerzien met een aantal oude bekenden, waaronder trainer Leeroy Echteld. "Hij was mijn trainer in de Onder 16. In die tijd was ik aan het puberen natuurlijk, dus toen heeft hij me aardig gek kunnen maken", blikt de linksback terug bij ESPN. "Sinds die tijd heb ik altijd een goede band met hem kunnen houden."
Wijndal koestert nog altijd warme gevoelens voor de Alkmaarders. "AZ is voor mij een bijzondere club. Ik heb er twaalf jaar gezeten, dus het is altijd bijzonder om tegen AZ te spelen. Ik moet wel zeggen, heel veel jongens uit mijn tijd zijn er niet meer, maar nog wel een paar die ik heel goed ken. Daar ga ik zo nog even naartoe."
Een andere oude bekende was Calvin Stengs, maar die zorgde tijdens de wedstrijd voor een pijnlijk moment door op de hand van Wijndal te staan. "Hij zei voor de wedstrijd nog dat hij mij pijn zou doen. Hij doet het wel per ongeluk. Ik ga zo even naar hem toe, dus het lijkt me dat hij zijn excuses gaat aanbieden, toch?", lacht hij.
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