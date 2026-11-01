Wijndal ziet oude bekende: "Heb een goede band kunnen houden"

Voor Wijndal was het dan ook een weerzien met een aantal oude bekenden, waaronder trainer Leeroy Echteld. "Hij was mijn trainer in de Onder 16. In die tijd was ik aan het puberen natuurlijk, dus toen heeft hij me aardig gek kunnen maken", blikt de linksback terug bij ESPN. "Sinds die tijd heb ik altijd een goede band met hem kunnen houden."

Wijndal koestert nog altijd warme gevoelens voor de Alkmaarders. "AZ is voor mij een bijzondere club. Ik heb er twaalf jaar gezeten, dus het is altijd bijzonder om tegen AZ te spelen. Ik moet wel zeggen, heel veel jongens uit mijn tijd zijn er niet meer, maar nog wel een paar die ik heel goed ken. Daar ga ik zo nog even naartoe."