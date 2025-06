'Wijndal ziet waarde verder dalen na nieuw seizoen op de bank'

Wijndal kreeg in de voorbereiding op afgelopen seizoen al te horen dat er in principe geen plek voor hem was onder Francesco Farioli en hij daarom een transfer mocht maken. De 25-jarige linkervleugelverdediger vond echter geen nieuwe club en sloot daarom alsnog aan bij de hoofdmacht van Ajax. Mede door blessureleed kwam hij weinig in actie voor de Amsterdammers.

Het heeft de transferwaarde van Wijndal geen goed gedaan. Vorige zomer werd de marktwaarde van de Oranje-international door Transfermarkt nog geschat op 5,5 miljoen euro, maar gedurende het seizoen daalde het al behoorlijk. Inmiddels is Wijndal nog maar 3,5 miljoen euro waard. Een schim van de tien miljoen euro die Ajax in 2022 aan AZ betaalde.