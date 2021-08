Geschreven door Jessica Westdijk 17 aug 2021 om 09:08

Vorige week kwamen de voorlopige rugnummers van Ajax voor 2021/2022 naar buiten. Daarbij wordt altijd de disclaimer geplaatst dat deze tot het einde van de transferperiode nog kunnen wijzigen.

En we kunnen inderdaad inmiddels een wijziging melden: Antony zal dit seizoen niet rugnummer 39 dragen, zoals afgelopen seizoen, maar rugnummer 11. Dat rugnummer was vorig seizoen van Quincy Promes, die in de winter vertrok. Voor de aanvallers van dit seizoen was rugnummer 11 dus één van de opties, maar tot nu toe liet iedereen het nummer links liggen. Zo koos Steven Berghuis bewust voor rugnummer 23.

Maar inmiddels is Antony terug van de Olympische Spelen en is ook hem de vraag voorgelegd of hij misschien rugnummer 11 wilde. En dat blijkt inderdaad het geval.