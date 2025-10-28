Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Wijziging bij Ajax? "Dan heb je Wijndal weer terug op linksback"

Arthur
bron: Voetbalpraat
Owen Wijndal
Owen Wijndal Foto: © Pro Shots

Freek Jansen ziet dat Ajax voortdurend op zoek is naar stabiliteit, vertelt hij bij Voetbalpraat. De Amsterdammers proberen regelmatig grip te krijgen op delen van een wedstrijd, maar telkens gaat het in de daaropvolgende wedstrijden weer mis. Nu Ajax een sterke tweede helft liet zien tegen FC Twente, blijft de vraag of het team dit niveau kan vasthouden.

"De term scorebordjournalistiek was wel van toepassing op die wedstrijd", begint Jansen zijn analyse. "Iedereen die de eerste helft heeft gekeken en daarna ergens naartoe moest, wist niet wat er gebeurde met al die tussenstanden die voorbijkwamen. Ze hadden in de eerste helft niets te vertellen. Het leek wel alsof Ajax met een man minder speelde. Ze kwamen overal te laat."

"Uiteindelijk hebben ze het in de rust toch beter neergezet en het in zeven minuten omgebogen. Daarna stond het ook gewoon stukken beter, waardoor je daar wint", vervolgt de verslaggever. "Alleen steeds als er in een vorige wedstrijd houvast is gevonden, gaat het in de wedstrijden daarna weer minder. Het eerste kwartier tegen Chelsea was houvast voor tegen FC Twente, maar dan zie je dat dat in dezelfde opstelling en met dezelfde manier van spelen weer niet goed gaat."

Volgens Jansen moet de sterke tweede helft tegen FC Twente opnieuw als houvast dienen. "Dat betekent dat Baas weer teruggaat naar het centrum. Dan heb je Wijndal weer terug op linksback. Nu ga je naar SC Heerenveen toewerken en dan is het vervolgens maar hopen dat het tegen Heerenveen wel een verlenging krijgt van FC Twente-uit."

