'Wijziging op komst voor Ajax': "Maandag komt een statement..."

De Nederlandse profclubs bereiden voor maandag een gezamenlijk statement voor, zo onthult Chris Woerts in het programma Vandaag Inside van SBS 6. Volgens de sportmarketeer willen de clubs dat supporters die zich misdragen voortaan strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Aanleiding is de definitieve staking van het duel tussen Ajax en FC Groningen, nadat Amsterdamse fans vuurwerk hadden afgestoken. Scheidsrechter Bas Nijhuis legde de wedstrijd stil, waarna het duel twee dagen later zonder publiek werd uitgespeeld.

Binnen de clubs groeit de frustratie over de beperkte mogelijkheden om zware straffen op te leggen. Omdat overtreders nu vaak niet hard kunnen worden aangepakt, zou volgens betrokkenen de verleiding blijven bestaan om de fout in te gaan, bijvoorbeeld door vuurwerk af te steken. Daarom ondernemen de clubs maandag actie. Ze hopen dat het afsteken van vuurwerk en andere stadionmisdragingen niet langer civiel worden behandeld, maar strafrechtelijk.

“Ik heb nog een nieuwtje”, begint Woerts. “Bij alle problemen in de stadions met hooligans zeggen clubs dat ze er alles aan het op te lossen, maar dat ze ook de hulp van de overheid en de KNVB nodig hebben." “Maandag komen de clubs met een statement. Vaak worden problemen civielrechtelijk behandeld, waardoor daders alleen een boete krijgen. De clubs willen nu dat overtredingen strafrechtelijk behandeld worden.”

Volgens Woerts zou dat betekenen dat overtreders een strafblad krijgen en dat de gevolgen van wangedrag in de stadions een stuk zwaarder worden.