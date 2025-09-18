Wilco van Schaik: "Ajax zou zes miljoen te hoog hebben gevonden"

De transferperiode is voorbij en de storm van de geruchten is daarmee gaan liggen. NEC-directeur Wilco van Schaik is daar van de ene kant wel blij mee. Hij uit in de nieuwe podcast De Bestuurskamer zijn onvrede hoe transferverhalen soms groter worden gemaakt dan ze zijn.

"Ajax zou zes miljoen te hoog hebben gevonden voor Robin Roefs", zegt de algemeen directeur van NEC. "Maar er is nooit over een bedrag gesproken. Alleen gaat het dan toch twee à drie weken over dat bedrag. Dan is het wel zaak om even met de media te gaan praten, wat dan vaak regionaal begint."

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld herkent zich daarin. "Jullie hebben denk ik ook van alles over Stije Resink gelezen, maar ook op hem is geen enkel bod op binnen gekomen", aldus de bestuurder, die een trend ziet in de berichtgeving. "Dat is wel waar ik me aan stoor; dat dingen al zo zouden zijn en kant en klaar en feitelijk neergezet worden. Vervolgens neemt iedereen dat dan klakkeloos over."

Ferry de Haan van SC Heerenveen kan erover meepraten. "Na het WK is er niet één club bij mij met de mededeling gekomen: wij willen Andries Noppert kopen", vertelt hij. "Zaakwaarnemers zullen de media misschien inderdaad wel gebruiken om dingen erin te brengen. Je weet natuurlijk niet wat er op de achtergrond speelt, maar wij nemen het pas serieus als de club zelf zich meldt. Want de clubs moeten er uiteindelijk uit zien te komen. En dat is na het WK gewoon niet gebeurd rondom Noppert."