AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Wilco van Schaik: "Ajax zou zes miljoen te hoog hebben gevonden"

Bjorn
bron: De Bestuurskamer
Wilco van Schaik
Wilco van Schaik Foto: © Pro Shots

De transferperiode is voorbij en de storm van de geruchten is daarmee gaan liggen. NEC-directeur Wilco van Schaik is daar van de ene kant wel blij mee. Hij uit in de nieuwe podcast De Bestuurskamer zijn onvrede hoe transferverhalen soms groter worden gemaakt dan ze zijn. 

"Ajax zou zes miljoen te hoog hebben gevonden voor Robin Roefs", zegt de algemeen directeur van NEC. "Maar er is nooit over een bedrag gesproken. Alleen gaat het dan toch twee à drie weken over dat bedrag. Dan is het wel zaak om even met de media te gaan praten, wat dan vaak regionaal begint."

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld herkent zich daarin. "Jullie hebben denk ik ook van alles over Stije Resink gelezen, maar ook op hem is geen enkel bod op binnen gekomen", aldus de bestuurder, die een trend ziet in de berichtgeving. "Dat is wel waar ik me aan stoor; dat dingen al zo zouden zijn en kant en klaar en feitelijk neergezet worden. Vervolgens neemt iedereen dat dan klakkeloos over."

Ferry de Haan van SC Heerenveen kan erover meepraten. "Na het WK is er niet één club bij mij met de mededeling gekomen: wij willen Andries Noppert kopen", vertelt hij. "Zaakwaarnemers zullen de media misschien inderdaad wel gebruiken om dingen erin te brengen. Je weet natuurlijk niet wat er op de achtergrond speelt, maar wij nemen het pas serieus als de club zelf zich meldt. Want de clubs moeten er uiteindelijk uit zien te komen. En dat is na het WK gewoon niet gebeurd rondom Noppert."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Klaas-Jan Huntelaar aan de telefoon

'Zoon van Huntelaar gaat snel contract tekenen, Ajax grijpt mis'

0
Valentijn Driessen

Driessen tegen Ajax-transfer: "Dat vind ik altijd problematisch"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd