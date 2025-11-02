Wilco van Schaik prijst Ajacied: "Hij was ook wat ongeduldig"

"Het was nooit zeuren of zeiken", vertelt Van Schaik in De Telegraaf. "Youri is een prettig mens, een zeer open minded en sociale jongen, een voorbeeldprof, die als huurspeler onderdeel werd van de club en nog steeds contact heeft met veel NEC’ers. Zo gaat hij op vakantie met Dirk Proper. Als voetballer vond ik hem in zijn tijd bij ons aan de bal uitstekend en heel leergierig."

"En logischerwijs ook wat ongeduldig, want hij moest op zijn kansen wachten. Maar hij is altijd keihard blijven werken en was klaar als hij moest spelen", gaat hij verder. Baas kwam naar Nijmegen als linksback. "Maar hij moest op een gegeven moment de hele linkerkant bestrijken. En in de topwedstrijden gebruikte Rogier Meijer hem links voorin."

Dat Baas nu al zó belangrijk is voor Ajax, dat heeft Van Schaik wel verrast. "Maar het is het bewijs dat hij zich overal heel snel aanpast. Youri kijkt naar het niveau om zich heen en leert van zijn medespelers. Ik denk dat we niet moeten opkijken als hij na Ajax nog meer grote stappen maakt. Het plafond van dit soort spelers is niet te beschrijven. Als hij zich zo blijft ontwikkelen, dan is de Eredivisie zéker niet zijn plafond", aldus de bestuurder.