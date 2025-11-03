Wilco van Schaik waarschuwt Ajax: "We krijgen een enorme ramp"

VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Niek
Wilco van Schaik
Wilco van Schaik Foto: © Pro Shots

Wilco van Schaik maakt zich zorgen over de toekomst van de clubs in de Eredivisie. De algemeen directeur van NEC weet dat Nederland nu nog profiteert van de zesde plek op de Europese coëfficiëntenlijst, maar hij verwacht dat dit over een paar jaar anders zal zijn. 

"We zitten in Nederland natuurlijk te rommelen met die zesde plek", sprak de bestuurder zondag bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. "Straks komt Europees voetbal met de coëfficiënten in het nauw, aangezien het jaar 2021/22 gaat wegvallen. Dan krijgen we een enorme ramp met België en Portugal."

"Als de derde voorronde Champions League wegvalt... Kijk naar de begroting van PSV, Feyenoord en Ajax", vervolgt hij over de drie topclubs in Nederland. "50 miljoen dat in het water valt, dat zijn natuurlijk klappen. En dat ga je ook als rest van het Nederlands voetbal merken", voorspelt Van Schaik.

"Als dat jaar 2021/22 wegvalt, moeten we misschien gewoon zeggen dat we er als Nederlands voetbal heel slecht voorstaan. Daar moeten we over nadenken", waarschuwt hij. "We zien ook steeds meer buitenlanders op de Nederlandse velden en wat doen we met de academies? Ik geloof dat wat er in het eerste elftal komt nog maar de helft is van wat er tien jaar geleden doorbrak", besluit Van Schaik kritisch. 

