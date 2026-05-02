Wilco van Schaik waarschuwt: "Nacompetitie kan de prullenbak in"
De juridische strijd rondom de 'paspoortgate' houdt de gemoederen in de voetbalwereld flink bezig. Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, waarschuwt in de podcast De Bestuurskamer voor een scenario waarbij de volledige nacompetitie ongeldig verklaard moet worden. Volgens Van Schaik kan een uitspraak in het voordeel van NAC Breda een verwoestend boemerangeffect hebben op de huidige play-offs.
Terwijl de strijd om promotie al in volle gang is, hangt de uitspraak van de rechter als een zwaard van Damocles boven de competitie. "De play-offs om promotie en degradatie zijn al begonnen", aldus Van Schaik. "Realiseren de clubs die participeren wel dat ze meedoen aan een competitie die na maandag de prullenbak in kan?"
Van Schaik vermoedt dat de rechter uiteindelijk de KNVB in het gelijk zal stellen, maar ziet grote problemen als dat niet gebeurt. Mocht NAC namelijk gelijk krijgen, dan heeft dat directe gevolgen voor de zaak van TOP Oss. De Ossenaren hebben bezwaar gemaakt tegen het meespelen van Nathan Tjoe-A-On bij Willem II. In dat geval zou hun onderlinge duel mogelijk opnieuw gespeeld moeten worden.
Als TOP Oss die wedstrijd vervolgens wint, stijgen zij naar de tweede plaats in de vierde periodestand. Dat zou betekenen dat zij ten koste van FC Den Bosch een ticket voor de play-offs bemachtigen, wat de huidige indeling van de nacompetitie volledig overhoop gooit.
Het doemscenario is volgens de NEC-directeur dan onvermijdelijk. "Als dit gebeurt, kan de nacompetitie om promotie en degradatie de prullenbak in, moet de competitie opnieuw ingedeeld worden en moeten alle wedstrijden opnieuw gespeeld worden", meent Van Schaik stellig. "Ik vind dat de rechter dit zeker moet meenemen."
