Wilfred Genee bekritiseert Ajacied: "Daar had ik meer van verwacht"

PSV was zaterdagavond met 1-3 te sterk voor Ajax. De Eindhovenaren waren vooral na de rust beter dan de Amsterdammers en dat zagen ook Andy van der Meijde en Wilfred Genee.

"Kunnen we stellen dat Peter Bosz tactisch gezien heeft gewonnen van Míchel Sánchez?" vraagt Van der Meijde in de uitzending van Bij Andy op de bank rondom de topper tussen Ajax en PSV. "Uiteindelijk wel", antwoordt Genee. "Hij wisselde beter. Misschien heeft hij ook wat meer kwaliteit met de spelers die hij in kan brengen."

"Ik bedoel: die Viktor Tsygankov kwam erin, maar daar had ik ook meer van verwacht. Die verspeelde de bal bij de 1-3 en daarna loopt hij niet met zijn man mee. Daardoor kan Esmir Bajraktarevic hem zo binnenschieten", aldus de presentator.