Wilfred Genee onthult: "Hij kon alles zien in systeem van Ajax"
Ajax liet woensdag weten slachtoffer te zijn geworden van een datalek. De club uit Amsterdam was volgens Wilfred Genee echter al jarenlang op de hoogte van de misstanden. De presentator van Vandaag Inside werd er zelf in 2019 al mee geconfronteerd.
"Ik heb een IT-mannetje en hij (Dennis Brinkhuis, red.) belde mij op en vertelde dat hij wat moest doen voor Van 't Schip", vertelt Genee bij Vandaag Inside. "Hij moest even wat kaarten bestellen en toen kreeg hij een link en ineens zat hij in het systeem van Ajax. Hij kon alles zien: de nummers van Johnny de Mol, Peter R. de Vries en de directie van Heineken. Hij kon kaarten en seizoenkaarten bestellen. Toen heeft hij dus Van 't Schip gewaarschuwd."
Genee onthult dat Brinkhuis twee kaarten voor de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur heeft ontvangen. "Maar ze hebben het ook niet aangegeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar dit geeft even aan dat het al eerder is gebeurd en Ajax er toen niks mee gedaan heeft", aldus de presentator.
Wilfred Genee onthult: "Hij kon alles zien in systeem van Ajax"
