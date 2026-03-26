Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Wilfred Genee onthult: "Hij kon alles zien in systeem van Ajax"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Wilfred Genee
Wilfred Genee Foto: © Pro Shots

Ajax liet woensdag weten slachtoffer te zijn geworden van een datalek. De club uit Amsterdam was volgens Wilfred Genee echter al jarenlang op de hoogte van de misstanden. De presentator van Vandaag Inside werd er zelf in 2019 al mee geconfronteerd. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Ik heb een IT-mannetje en hij (Dennis Brinkhuis, red.) belde mij op en vertelde dat hij wat moest doen voor Van 't Schip", vertelt Genee bij Vandaag Inside. "Hij moest even wat kaarten bestellen en toen kreeg hij een link en ineens zat hij in het systeem van Ajax. Hij kon alles zien: de nummers van Johnny de Mol, Peter R. de Vries en de directie van Heineken. Hij kon kaarten en seizoenkaarten bestellen. Toen heeft hij dus Van 't Schip gewaarschuwd."

Genee onthult dat Brinkhuis twee kaarten voor de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur heeft ontvangen. "Maar ze hebben het ook niet aangegeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar dit geeft even aan dat het al eerder is gebeurd en Ajax er toen niks mee gedaan heeft", aldus de presentator.

John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena
Van 't Schip waarschuwde Ajax al voor datalek: "Zou niet moeten" Lees ook
Gerelateerd:
Henk ten Cate

Ten Cate: "Mijn moeder is nog nooit zo geïnteresseerd geweest"

0
Nicolò Schira

'PSV gaat spoedig miljoenen neertellen voor oud-speler van Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax Video's Wilfred Genee John van 't Schip
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

0
0
Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

0
Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

0
Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

0
Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

0
Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws