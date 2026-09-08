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Wilfred Genee schrikt van Ajax: "Dat viel me toch wat tegen"

Stefan
Wilfred Genee
Wilfred Genee Foto: © Pro Shots

Ajax ging zaterdagavond met 1-3 onderuit tegen PSV. Voormalig Ajacied Andy van der Meijde sprak na afloop van een terechte overwinning voor de Eindhovenaren, terwijl Wilfred Genee schrok van het niveau van de Amsterdammers na rust.

"Ik ben wel fucked up... Ik ben Ajacied, dus ik ben helemaal vertiefd. Maar ik denk ook dat PSV verdiend gewonnen heeft", begint Van der Meijde in de live-uitzending van Bij Andy op de bank. Voormalig voetballer Leo Koswal is het met dat laatste eens. "Laat dat 'denk' maar weg. PSV heeft gewoon verdiend gewonnen."

"Het enige is dat Ajax de goede kansen kreeg in de eerste helft, op 1-1", reageert gast Wilfred Genee. "Als ze daar door kunnen drukken, dan heb je een andere wedstrijd. Maar de tweede helft viel me toch wat tegen."

Even later in de uitzending worden de wissels van Ajax-trainer Míchel Sánchez besproken. "Dan haal je die Tolu Arokodare eruit... Wat is dat nou? Hoe kun je hem wisselen... Ajax heeft in de tweede helft geen kans gehad", zegt Van der Meijde. Ook Genee zag Ajax niet beter worden na de wissels. "Met Davy Klaassen en Oscar Gloukh ging al het voetbal eruit. Ik had ook die Abdellah Ouazane veel eerder ingebracht."

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