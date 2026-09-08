Wilfred Genee schrikt van Ajax: "Dat viel me toch wat tegen"

Ajax ging zaterdagavond met 1-3 onderuit tegen PSV. Voormalig Ajacied Andy van der Meijde sprak na afloop van een terechte overwinning voor de Eindhovenaren, terwijl Wilfred Genee schrok van het niveau van de Amsterdammers na rust.

"Ik ben wel fucked up... Ik ben Ajacied, dus ik ben helemaal vertiefd. Maar ik denk ook dat PSV verdiend gewonnen heeft", begint Van der Meijde in de live-uitzending van Bij Andy op de bank. Voormalig voetballer Leo Koswal is het met dat laatste eens. "Laat dat 'denk' maar weg. PSV heeft gewoon verdiend gewonnen."

"Het enige is dat Ajax de goede kansen kreeg in de eerste helft, op 1-1", reageert gast Wilfred Genee. "Als ze daar door kunnen drukken, dan heb je een andere wedstrijd. Maar de tweede helft viel me toch wat tegen."