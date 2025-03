Wilfred Genee verbaasd: "Heeft Ajax iets afgesproken met de KNVB?"

"Heeft Ajax iets afgesproken met de KNVB, elke week een penalty? Het lijkt echt zo, hè?", vraagt Genee zich af bij Vandaag Inside. Valentijn Driessen haakt in: "Daar lijkt het wel op. Ik weet niet wie die VAR was, maar die wilde waarschijnlijk ook nog wel een keertje in Amsterdam fluiten of VAR spelen. Dus ja, dan roep je hem."

Van de dertien penalty's, kreeg Ajax er acht in de Eredivisie. "Het zit niet tegen, hè?", zegt Johan Derksen. Driessen gaat verder: "Dan roept die Farioli dat ze zo aanvallend spelen, veel op de helft van de tegenstander. Dan denk ik: dat ga ik even nakijken. Maar vorig jaar speelden ze veel vaker op de helft van de tegenstander en hadden ze veel meer balbezit dan dit seizoen."

Derksen: "Farioli heeft er een Italiaans elftal van gemaakt. Het is niet meer om aan te gluren, maar ze winnen met 1-0. Als je met 1-0 wint bij Almere City en PEC Zwolle, dan is dat al een aanfluiting van Ajax. Het beleid van Farioli, qua resultaten is het goed en kun je er weinig van zeggen, hij staat gewoon bovenaan. Maar het staat helemaal haaks op de Ajax-cultuur, waar ze altijd over de Hollandse School en aanvallend voetbal roepen", aldus Johan Derksen.