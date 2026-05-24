Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"

René van der Gijp ziet Brian Brobbey momenteel als een serieuze optie voor de spitspositie van het Nederlands elftal op het WK. In de rubriek de Krantjes van Vandaag Inside stelt hij dat de aanvaller van Sunderland, die volledig fit oogt, in zijn ogen boven Memphis Depay staat in de pikorde.

Het gesprek komt op gang wanneer Wilfred Genee een recente foto van Brobbey laat zien. "Ik zat net op Instagram te kijken en toen zag ik een foto voorbijkomen van Brobbey", zegt Genee. "Moet je eens kijken: hij is nog nooit zo afgetraind geweest." Van der Gijp herkent dat beeld direct. "Hij is enorm afgetraind. Of het een optie zou zijn als eerste spits van Oranje? Zeker."

Genee vraagt vervolgens hoe Van der Gijp naar die keuze zou kijken richting het WK. "Zo hebben we hem bij Ajax nog nooit gezien. Hij scoort ook best redelijk in de Premier League. Zou je het doen op het WK?" Daarop reageert Van der Gijp duidelijk, waarbij hij ook vooruitblikt op de rol van bondscoach Ronald Koeman. "Nou: Brobbey en Malen... Ik denk dat Koeman Memphis wel gaat meenemen. Dan gaat het vijf weken over: is hij fit, kan hij spelen, hoelang kan hij spelen? Kan hij beginnen of invallen?"