Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."

Cristian Willaert
Cristian Willaert

Francesco Farioli sluit een toekomstige terugkeer naar Ajax niet uit. De huidige trainer van FC Porto sprak in de documentaire De verlossing van Francesco Farioli openlijk over zijn band met de Amsterdamse club en liet na afloop van het interview zelfs weten ooit opnieuw in Amsterdam aan de slag te willen gaan.

ESPN-journalist Cristian Willaert onthulde dat Farioli hem daar persoonlijk over aansprak nadat de camera’s waren gestopt. "Als het interview is afgelopen, staat Farioli op en fluistert hij iets in mijn oor. Hij zegt dat hij ooit wil terugkeren in Amsterdam als coach. Zijn fascinatie met Ajax is duidelijk nog niet voorbij, en dat zal waarschijnlijk ook nooit zo zijn", aldus Willaert.

Ook tijdens het interview zelf maakte Farioli duidelijk dat hij Ajax nog altijd intensief volgt. "Naast Porto is het de club die ik het meest nadrukkelijk volg", vertelde de Italiaan. Daarnaast onderhoudt hij nog contact met spelers uit zijn periode in Amsterdam en stuurt hij hen geregeld berichten na goede prestaties.

Farioli benadrukt dat hij hoopt dat Ajax snel weer stappen vooruit zet. "Ik geloof en hoop dat onder het nieuwe management en beleid de club weer een stap zet. Ik ben nog steeds een Ajax-supporter en dat zal ik altijd blijven."

