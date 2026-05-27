Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."
Francesco Farioli sluit een toekomstige terugkeer naar Ajax niet uit. De huidige trainer van FC Porto sprak in de documentaire De verlossing van Francesco Farioli openlijk over zijn band met de Amsterdamse club en liet na afloop van het interview zelfs weten ooit opnieuw in Amsterdam aan de slag te willen gaan.
ESPN-journalist Cristian Willaert onthulde dat Farioli hem daar persoonlijk over aansprak nadat de camera’s waren gestopt. "Als het interview is afgelopen, staat Farioli op en fluistert hij iets in mijn oor. Hij zegt dat hij ooit wil terugkeren in Amsterdam als coach. Zijn fascinatie met Ajax is duidelijk nog niet voorbij, en dat zal waarschijnlijk ook nooit zo zijn", aldus Willaert.
Ook tijdens het interview zelf maakte Farioli duidelijk dat hij Ajax nog altijd intensief volgt. "Naast Porto is het de club die ik het meest nadrukkelijk volg", vertelde de Italiaan. Daarnaast onderhoudt hij nog contact met spelers uit zijn periode in Amsterdam en stuurt hij hen geregeld berichten na goede prestaties.
Farioli benadrukt dat hij hoopt dat Ajax snel weer stappen vooruit zet. "Ik geloof en hoop dat onder het nieuwe management en beleid de club weer een stap zet. Ik ben nog steeds een Ajax-supporter en dat zal ik altijd blijven."
Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."
Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral
Mulder vindt Ajax-veldspeler klaar voor staf: "Echt indrukwkkend"
Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is nu nog veel te duur"
Jaap Stam vindt nieuwe baan bij club in Eredivisie: "Dat hoop ik"
Ajax laat linksback naar Keuken Kampioen Divisie vertrekken
Huntelaar geeft gezondheidsupdate: "Het gaat een stuk beter"
Bounida krijgt uitsluitsel over plek bij WK-selectie Marokko
"Van Basten is bij Ajax een keer onder zijn bureau gaan liggen"
Sneijder biecht leugen op: "Die 'fuck you' was wel richting hem"
Weghorst niet mee met Oranje? "Hij kan net zoveel oorlog maken"
Jan Mulder roemt Ajax-talent: "Dat gaat een grote speler worden"
Van der Vaart blikt terug: "Van Basten dacht: wat een mongool"
Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"
Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"
Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"
Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"
'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"
Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"
Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"
Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"
Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"
Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"
Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."
Een persoonlijk voetbalcadeau voor Vaderdag
Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"
'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'
Godts speculeert: "Elke grote Ajax-speler vertrekt met een prijs"
Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"
Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"