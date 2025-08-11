Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Ajax won zondag in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen met 2-0 van Telstar. Het spel van de Amsterdammers was echter niet denderend. Toch denkt Ajax-watcher Cristian Willaert niet dat het meteen tot paniekaankopen op de transfermarkt leidt.

Dat zegt Willaert in het ESPN-programma Tekengeld. "Ik denk dat ze al het idee hadden om bepaalde posities nog te versterken. De nummer 6-positie, de backpositie. Ik denk niet dat ze door deze wedstrijd ineens extra uitgaven willen doen", aldus Willaert. Ajax zag Chuba Akpom zondagavond vertrekken. De spits wordt verhuurd aan Ipswich Town, dat ook een optie tot koop heeft bedongen.

"Er waren drie clubs in de markt. Ipswich, Middlesbrough en Birmingham City. Het is uiteindelijk Ipswich geworden. En deze deal was ook nodig om Itakura binnen te halen", weet Willaert. Het is onduidelijk of er op korte termijn nieuwelingen gepresenteerd zullen worden bij Ajax. "Een kwaliteitsspeler die voor een aantal miljoen gekocht moet worden, dat zit er nu niet in. Als je nu een geweldige huurdeal kunt doen voor een schappelijke nummer zes, dan is het misschien een ander verhaal, maar er moet eerst verkocht worden."