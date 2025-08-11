TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Amber
bron: Tekengeld

Ajax won zondag in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen met 2-0 van Telstar. Het spel van de Amsterdammers was echter niet denderend. Toch denkt Ajax-watcher Cristian Willaert niet dat het meteen tot paniekaankopen op de transfermarkt leidt.

Dat zegt Willaert in het ESPN-programma Tekengeld. "Ik denk dat ze al het idee hadden om bepaalde posities nog te versterken. De nummer 6-positie, de backpositie. Ik denk niet dat ze door deze wedstrijd ineens extra uitgaven willen doen", aldus Willaert. Ajax zag Chuba Akpom zondagavond vertrekken. De spits wordt verhuurd aan Ipswich Town, dat ook een optie tot koop heeft bedongen.

"Er waren drie clubs in de markt. Ipswich, Middlesbrough en Birmingham City. Het is uiteindelijk Ipswich geworden. En deze deal was ook nodig om Itakura binnen te halen", weet Willaert. Het is onduidelijk of er op korte termijn nieuwelingen gepresenteerd zullen worden bij Ajax. "Een kwaliteitsspeler die voor een aantal miljoen gekocht moet worden, dat zit er nu niet in. Als je nu een geweldige huurdeal kunt doen voor een schappelijke nummer zes, dan is het misschien een ander verhaal, maar er moet eerst verkocht worden."

Gerelateerd:
Marijn Beuker

Beuker: "Denken dat het goed is dat hij daar ervaring opdoet"

0
Nick Verschuren

Ajax zwaait verdediger (20) tijdelijk uit: "Volwassener worden"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd