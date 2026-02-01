Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Willaert heeft slecht nieuws voor Ajax: "Hij blijft tot de zomer"

Max
bron: ESPN
Cristian Willaert
Cristian Willaert Foto: © Pro Shots

NEC is niet van plan om Kodai Sano deze winter te verkopen. Dat vertelt ESPN-verslaggever Christian Willaert zondag voor de wedstrijd tegen Excelsior. 

Ajax zou een bod van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan hebben neergelegd bij NEC, maar de club houdt de poot stijf. "Ik heb ook contact gehad met de makelaar die het mandaat heeft gekregen om een verkoopdeal van Sano te doen samen met Jorge Mendes. Zij zeggen: Sano zal in de winter sowieso niet vertrekken bij NEC. NEC wil hem niet laten gaan en ruikt de tweede plaats", vertelt Willaert bij ESPN.

De entourage van Sano zou dreigen met een arbitragezaak als NEC weigert mee te werken aan transfer van de Japanner. "Dat heb ik ook gecheckt bij de makelaar met het mandaat. Zijn bericht: NEC twijfelt absoluut niet, Sano zal niet onder deze voorwaarden naar Ajax gaan deze winter. Hij blijft tot de zomer bij NEC", besluit Willaert. 

Gerelateerd:
Kodai Sano

'Ajax brengt bod uit op Kodai Sano en biedt eigen speler aan'

0
Johan Derksen

"Vroeger kon Ajax gerust een speler van NEC kopen, nu niet meer"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties