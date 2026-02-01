Willaert heeft slecht nieuws voor Ajax: "Hij blijft tot de zomer"

Ajax zou een bod van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan hebben neergelegd bij NEC, maar de club houdt de poot stijf. "Ik heb ook contact gehad met de makelaar die het mandaat heeft gekregen om een verkoopdeal van Sano te doen samen met Jorge Mendes. Zij zeggen: Sano zal in de winter sowieso niet vertrekken bij NEC. NEC wil hem niet laten gaan en ruikt de tweede plaats", vertelt Willaert bij ESPN.

De entourage van Sano zou dreigen met een arbitragezaak als NEC weigert mee te werken aan transfer van de Japanner. "Dat heb ik ook gecheckt bij de makelaar met het mandaat. Zijn bericht: NEC twijfelt absoluut niet, Sano zal niet onder deze voorwaarden naar Ajax gaan deze winter. Hij blijft tot de zomer bij NEC", besluit Willaert.