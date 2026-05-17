Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"
Oscar Garcia geldt nog altijd als een van de kandidaten om volgend seizoen trainer van Ajax te zijn. Dat meldt Christian Willaert in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.
Ajax zou volgens Spaanse media mondeling akkoord zijn met Girona-trainer Michel, maar volgens Willaert is het nog niet zover. "Dat is inderdaad een voorname kandidaat, maar ik heb vandaag nog contact gehad met de leiding van de club. Zij bezweren dat er absoluut nog geen akkoord is", laat de clubwatcher weten.
De Amsterdammers doen rustig aan in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. "Men wil ook écht wachten totdat alle competities zijn afgelopen om te kijken of er nog bepaalde trainers beschikbaar worden, die nu nog vastliggen", legt hij uit.
Willaert verzekert dat Jordi Cruijff niet alleen op de Spaanse tour is. "Ze zeggen ook: er wordt ook maar geroepen dat we alleen maar naar Spanjaarden kijken. Dat is ook niet het geval. Op de shortlist van Ajax staat minstens één trainer die niet de Spaanse nationaliteit heeft", vervolgt de journalist. "Én Óscar García is een van de kandidaten voor de trainerspositie van volgend jaar."
