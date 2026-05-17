Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"

Max
bron: ESPN
Cristian Willaert
Cristian Willaert Foto: © Pro Shots

Oscar Garcia geldt nog altijd als een van de kandidaten om volgend seizoen trainer van Ajax te zijn. Dat meldt Christian Willaert in Goedemorgen Eredivisie van ESPN

Ajax zou volgens Spaanse media mondeling akkoord zijn met Girona-trainer Michel, maar volgens Willaert is het nog niet zover. "Dat is inderdaad een voorname kandidaat, maar ik heb vandaag nog contact gehad met de leiding van de club. Zij bezweren dat er absoluut nog geen akkoord is", laat de clubwatcher weten.

De Amsterdammers doen rustig aan in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. "Men wil ook écht wachten totdat alle competities zijn afgelopen om te kijken of er nog bepaalde trainers beschikbaar worden, die nu nog vastliggen", legt hij uit. 

Willaert verzekert dat Jordi Cruijff niet alleen op de Spaanse tour is. "Ze zeggen ook: er wordt ook maar geroepen dat we alleen maar naar Spanjaarden kijken. Dat is ook niet het geval. Op de shortlist van Ajax staat minstens één trainer die niet de Spaanse nationaliteit heeft", vervolgt de journalist. "Én Óscar García is een van de kandidaten voor de trainerspositie van volgend jaar."

Gerelateerd:
Míchel Sánchez

Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"

0
Christian Norgaard

Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"

Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"

Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"

Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld

Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"

Robin Veldman legt uit: "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken"

Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"

Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws