Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Willaert houdt slag om de arm: "Taylor hoeft niet per se weg"

Max
bron: ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN Foto: © Pro Shots

Christian Willaert denkt dat dit een logisch moment is voor Kenneth Taylor om te vertrekken bij Ajax. De middenvelder lijkt hard op weg naar Lazio. 

Ajax en Lazio zouden akkoord zijn over een transfersom van vijftien miljoen euro, maar dat betekent nog niet dat de transfer helemaal rond is. "Het is nog maar de vraag of Taylor en Lazio eruit komen", vertelt Willaert in Tekengeld van ESPN. "Hij hoeft niet per se weg, maar Lazio is natuurlijk wel een club om serieus te overwegen."

De Italiaanse club heeft alle pijlen inmiddels op de Nederlander gericht en daar lijkt weinig in te gaan veranderen. "Ze willen Taylor sowieso hebben, ook al Guendouzi niet vertrekt", weet Willaert. "Als Guendouzi wel vertrekt, halen ze twee middenvelders."

Wat Willaert betreft is deze winter een logisch moment voor Taylor om de stap naar het buitenland te maken. "Zijn contract loopt in de zomer van 2027 af. Als hij nu niet vertrekt, heeft hij komende zomer nog maar een eenjarig contract. Dan zullen er weinig clubs zijn die twintig miljoen euro willen betalen", besluit de journalist van ESPN

