Willaert onthult Ajax-blessure: "Kan niet naar de camera komen"

Wout Weghorst heeft in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een voetblessure opgelopen. De spits viel in en maakte de 0-1, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert onthulde na afloop dat Weghorst een blessure had opgelopen. "We hadden graag met Weghorst willen spreken, maar die kan niet naar de camera komen omdat hij geblesseerd is aan de voet. Dat kan een lelijke streep door de rekening zijn voor Farioli", zei Willaert.

Weghorst viel zondag in de 59e minuut in. Een kleine tien minuten later scoorde hij de 0-1, na een gemiste penalty van Steven Berghuis. In de blessuretijd gaf Weghorst ook nog de assist op Christian Rasmussen, die de 0-2 maakte.

Hoe erg de blessure van Weghorst is, zal moeten blijken. Ajax komt komende donderdag weer in actie. In de tussenronde van de Europa League wacht dan de uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis.