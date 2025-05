Willaert onthult belangstelling: "Farioli is niet geïnteresseerd"

Francesco Farioli heeft serieuze interesse gewekt van een club uit Saudi-Arabië, zo meldt ESPN-journalist Cristian Willaert in Goedemorgen Eredivisie . Volgens Willaert is er verder op dit moment geen belangstelling van andere buitenlandse clubs.

De positie van Francesco Farioli wordt kritisch bekeken, waarbij parallellen worden getrokken met de tijd onder Erik ten Hag en Mark Overmars. "Toen Ten Hag werkzaam was bij Ajax waren er ook verhalen, maar toen zei Overmars direct: 'Wat er ook gebeurt, Ten Hag blijft'. Nu is dat anders", stelt Cristian Willaert. "Marijn Beuker zei laatst dat Farioli een goede aanstelling was voor het eerste jaar."

Geruchten over spanningen tussen Farioli en de clubleiding deden al langer de ronde. "We weten dat er wat wrijving is tussen trainer en technisch directeur. Dat hoeft niet altijd slecht te zijn. Alex Kroes heeft gezegd dat er zonder wrijving geen glans is. Maar je gaat je afvragen hoe Farioli er zelf instaat. Vindt hij dat hij genoeg gesteund wordt in zijn speelwijze en manier van werken?", vraagt Willaert zich af.

Daarnaast komt Willaert met nieuws over belangstelling van andere clubs voor Farioli. "Maar wekken de resultaten de interesse van buitenlandse clubs? Ik heb dat nog eens nagevraagd. Eigenlijk is er geen serieuze interesse, ook al komt de markt voor trainers later op gang. Maar op dit moment is die interesse er niet, behalve vanuit een club uit Saudi-Arabië. De verwachting is dat hij daar niet in geïnteresseerd zal zijn", aldus de journalist.