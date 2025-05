Willaert onthult: "Hij is zo happy dat hij bij Ajax wil blijven"

"In principe gaan ze allemaal weg", zei hij dinsdagavond in Voetbalpraat. "Maar wat ik heb gehoord, is dat een van die assistenten geïnteresseerd zou zijn om te blijven. Dat zou betekenen dat hij een nieuw contract zou krijgen en alsnog aan boord blijft", aldus Willaert, die vervolgens erkent dat het om Sánchez Mateos gaat. "Dat is het opgewonden standje dat al een keer rood kreeg en misschien volgend seizoen nog een rematch wil tegen Etienne Vaessen."

“Het ligt er ook aan hoe hij ligt binnen de Ajax-organisatie. En eventueel of een nieuwe trainer het in hem ziet zitten", benadrukt hij. "Ik denk dat de kans niet zo groot is, maar hij schijnt wel niet a priori gezegd te hebben dat hij sowieso met Farioli mee wil. Hij is zo happy bij Ajax dat hij wil blijven”, besluit Willaert.

Sánchez Mateos, die eerder met Farioli werkte in Turkije en Frankrijk, maakte vorig jaar de overstap naar Ajax. Zijn gedrag langs de lijn viel op, onder meer door een rode kaart tegen AZ en een incident na afloop van FC Groningen - Ajax.

Toch lijkt een langer verblijf onwaarschijnlijk. Het Algemeen Dagblad meldt dat technisch directeur Alex Kroes werkt aan een volledig nieuwe staf en zeven vacatures moet invullen. Kroes: "De stafleden die gekomen zijn uit verschillende landen, zullen in principe vertrekken."