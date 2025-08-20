Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Willaert onthult: "Hij wilde dolgraag terug naar John Heitinga"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN Foto: © Pro Shots

Ajax grijpt naast Edson Álvarez, want de Mexicaanse aanvoerder is hard op weg naar Fenerbahçe. In Tekengeld legt Cristian Willaert uit dat Ajax wel degelijk een kans had om de middenvelder terug te halen naar Amsterdam.

"Het kamp-Álvarez heeft lang goede hoop gehad dat het zo ver zou komen, wat opmerkelijk is omdat hij in Engeland zes miljoen euro per jaar verdient", aldus Willaert bij ESPN. "Hij was niet van plan daarop fors in te leveren. Dan hoop je misschien dat West Ham zou willen inleveren, maar dat doen ze pas richting het einde van de window, als er geen andere kapers op de kust zijn."

Maar er is een andere club geïnteresseerd en die club wil betalen: Fenerbahce. "Die kaper is er nu in de vorm van Fenerbahçe. Daar hoeft West Ham niets in te leveren. Het wordt bovendien een huurdeal met een optie tot koop. Het had alleen helemaal aan het einde van de transferdeadline gekund, maar daarvoor ligt Álvarez simpelweg te goed in de markt."

Toch was de intentie van Álvarez om naar Ajax te gaan. "Uit de contacten met het kamp van Álvarez blijkt dat er echt geloof was dat dit zou lukken. Álvarez wilde dolgraag terug naar John Heitinga. Toen hij vertrok bij Ajax stak hij niet onder stoelen of banken hoe prettig die samenwerking was. Heitinga heeft recent ook weer aangegeven hoe graag hij Álvarez terug wilde halen. Dat heeft zeker meegespeeld. Maar zoals zo vaak in het voetbal is geld uiteindelijk maatgevend. En dat is ook begrijpelijk."

Tafelgast Sjors Grol snapt niet waarom de Turkse topclub de speler nodig heeft. "Ik snap niet waarom je in één window Soufyan Amrabat én Edson Álvarez haalt. José Mourinho verloor Dusan Tadic en Edin Dzeko en wil graag kwaliteit erbij. Maar je zit ook met de buitenlandersregeling in Turkije. Er moet nog heel wat vertrekken."

