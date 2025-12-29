Willaert over Ajax-target: "Ze willen huren, met optie tot koop"

Ajax blijft geïnteresseerd in voormalig Feyenoorder Quilindschy Hartman, en wil hem het liefst huren met een optie tot koop. Dat meldt ESPN-verslaggever Cristian Willaert zondagavond. Vanuit Amsterdam heeft hij bevestigd gekregen dat de komst van de Burnley-verdediger wordt onderzocht.

"Ik was in eerste instantie verbaasd over het bericht, want Quilindschy Hartman doet het heel goed bij Burnley", zo begint Willaert bij ESPN. "Hij (Hartman) krijgt daar ook heel goede commentaren. Maar de laatste twee of drie wedstrijden heeft hij toch hier en daar wat op de bank gezeten."

"Hartman denkt ook aan het WK. Anders zou je denken: het is wel heel snel om meteen de knuppel in de hoenderhok te gooien", vervolgt Willaert, die vervolgens ingaat op de interesse van Ajax. "Ik heb de bevestiging dat Ajax zeker geïnteresseerd is in Hartman, en die mogelijkheid wil onderzoeken. Het liefst zouden ze willen huren met een optie tot koop. Kopen is natuurlijk moeilijk, omdat de technisch directeur er formeel nog niet is."

Willaert doelt daarmee op Jordi Cruijff, die een mondeling akkoord heeft met Ajax en in februari de opvolger wordt van Alex Kroes. "De ideale situatie is dat ze binnen één of twee weken tot een akkoord zijn gekomen en dat Cruijff in januari al gaat meekijken en klankborden met Alex Kroes en Marijn Beuker. Waar mogelijk ook een klap op een deal geven. Dat kan misschien ook de komst van Hartman makkelijker maken", aldus Willaert.