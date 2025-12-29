AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willaert over Ajax-target: "Ze willen huren, met optie tot koop"

Joram
bron: ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN Foto: © Pro Shots

Ajax blijft geïnteresseerd in voormalig Feyenoorder Quilindschy Hartman, en wil hem het liefst huren met een optie tot koop. Dat meldt ESPN-verslaggever Cristian Willaert zondagavond. Vanuit Amsterdam heeft hij bevestigd gekregen dat de komst van de Burnley-verdediger wordt onderzocht.

"Ik was in eerste instantie verbaasd over het bericht, want Quilindschy Hartman doet het heel goed bij Burnley", zo begint Willaert bij ESPN. "Hij (Hartman) krijgt daar ook heel goede commentaren. Maar de laatste twee of drie wedstrijden heeft hij toch hier en daar wat op de bank gezeten."

"Hartman denkt ook aan het WK. Anders zou je denken: het is wel heel snel om meteen de knuppel in de hoenderhok te gooien", vervolgt Willaert, die vervolgens ingaat op de interesse van Ajax. "Ik heb de bevestiging dat Ajax zeker geïnteresseerd is in Hartman, en die mogelijkheid wil onderzoeken. Het liefst zouden ze willen huren met een optie tot koop. Kopen is natuurlijk moeilijk, omdat de technisch directeur er formeel nog niet is."

Willaert doelt daarmee op Jordi Cruijff, die een mondeling akkoord heeft met Ajax en in februari de opvolger wordt van Alex Kroes. "De ideale situatie is dat ze binnen één of twee weken tot een akkoord zijn gekomen en dat Cruijff in januari al gaat meekijken en klankborden met Alex Kroes en Marijn Beuker. Waar mogelijk ook een klap op een deal geven. Dat kan misschien ook de komst van Hartman makkelijker maken", aldus Willaert.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

'Komst Cruijff biedt kansen in Indonesië': "Uiteindelijk munt slaan"

0
Quilindschy Hartman

'Contractdetails Hartman uitgelekt': "Het liefst willen ze..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd