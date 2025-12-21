Willaert over Ajax-zoektocht: "Er zijn nog twee kandidaten over"

Ajax heeft in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur nog twee kandidaten over: Jordi Cruijff en Maxwell. Dat meldt ESPN-verslaggever Cristian Willaert. Binnen de Johan Cruijff ArenA geldt Cruijff als de topfavoriet, al kan een mogelijke samenwerking met Marijn Beuker nog voor obstakels zorgen.

"Ajax maakt vordering als het gaat om het aanstellen van de nieuwe technisch directeur. Er is nog geen witte rook, maar we weten inmiddels wel dat er nog twee kandidaten over zijn. Dat zijn Jordi Cruijff en Maxwell", vertelt Willaert zaterdagavond bij ESPN. "Het zijn alle twee mensen met een geschiedenis bij Ajax. De voorkeurskandidaat, de man op poleposition, en dat komt ook echt uit de buik van de Ajax-leiding, is Jordi Cruijff."

Dat Maxwell desondanks nog in beeld is, heeft te maken met verdeeldheid binnen de clubleiding. "Er is niet unanimiteit binnen de raad van commissarissen en directie wie die nieuwe technisch directeur moet worden", vervolgt Willaert. "Met name Marijn Beuker heeft een lichte voorkeur voor Maxwell. En misschien is dat ook niet zo gek uit te leggen, want op dit moment is hij, nu Alex Kroes heeft aangegeven te vertrekken na januari, de man die qua voetbal en transfers aan de touwtjes trekt. Gedekt door Louis van Gaal. Hij wil dat graag zo houden."

Volgens Willaert schuilt daarin ook het mogelijke spanningsveld met Cruijff. "Jordi Cruijff is een ander type, die ook als trainer heeft gewerkt en heel veel voetbalinhoudelijke bagage heeft. Hij zal ook zelf zijn stempel willen drukken op de strategie en het beleid als het gaat om de lange termijn. Daar moet Ajax een oplossing voor verzinnen. Kunnen Jordi Cruijff en Marijn Beuker hun taken zodanig verdelen dat ze goed gaan samenwerken?"

Er zijn inmiddels meerdere vervolggesprekken met Cruijff gevoerd. "Tot begin deze week is Marijn Beuker daar nog niet bij betrokken geweest", aldus Willaert. "Mocht het niet lukken om die twee op één lijn te krijgen, Jordi Cruijff moet dit ook allemaal maar willen en tevreden zijn met de taakverdeling, dan zal Ajax moeten kiezen. Vlees of vis. De lijn Jordi Cruijff of doorgaan op de ingeslagen weg onder Beuker, waarbij data en wetenschappelijke achtergrond heel erg belangrijk is."

De rol van Louis van Gaal is daarbij doorslaggevend. "Naar hem is het op dit moment kijken", besluit Willaert. "Ze zijn ver, maar de laatste knoop die moet doorgehakt is ook de lastigste. Dan zal de technisch directeur pas in februari gaan aantreden en de uiteindelijke klap geven op het aanblijven van Fred Grim tot de zomer. Daar wordt op dit moment erg positief tegenaan gekeken binnen Ajax."