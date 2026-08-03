Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

Mika Godts staat mogelijk voor een absolute megatransfer naar Paris Saint-Germain. De 21-jarige vleugelaanvaller van Ajax staat hoog op het lijstje van de regerend Champions League-winnaar. Volgens Ajax-watcher Cristian Willaert moeten de Parijzenaars echter met een gigantische zak geld over de brug komen.

Ajax weigert zijn smaakmakers zomaar van de hand te doen, en de clubleiding zit in een absolute luxepositie. Omdat Godts nog vastligt tot medio 2029, heeft Ajax de touwtjes stevig in handen. Mocht PSG daadwerkelijk doorpakken, dan hangt daar een bizar prijskaartje aan.

"Ik denk minimaal zestig miljoen", voorspelt Willaert in Tekengeld over een potentiële deal. "Hij heeft nog een contract voor drie jaar en is pas 21 jaar oud. Ajax hoeft hem dus helemaal niet te verkopen. Je kunt hem ook nog een jaar houden en misschien wordt hij dan zelfs nóg meer waard."