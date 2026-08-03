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Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

Amber
bron: Tekengeld

Mika Godts staat mogelijk voor een absolute megatransfer naar Paris Saint-Germain. De 21-jarige vleugelaanvaller van Ajax staat hoog op het lijstje van de regerend Champions League-winnaar. Volgens Ajax-watcher Cristian Willaert moeten de Parijzenaars echter met een gigantische zak geld over de brug komen.

Ajax weigert zijn smaakmakers zomaar van de hand te doen, en de clubleiding zit in een absolute luxepositie. Omdat Godts nog vastligt tot medio 2029, heeft Ajax de touwtjes stevig in handen. Mocht PSG daadwerkelijk doorpakken, dan hangt daar een bizar prijskaartje aan.

"Ik denk minimaal zestig miljoen", voorspelt Willaert in Tekengeld over een potentiële deal. "Hij heeft nog een contract voor drie jaar en is pas 21 jaar oud. Ajax hoeft hem dus helemaal niet te verkopen. Je kunt hem ook nog een jaar houden en misschien wordt hij dan zelfs nóg meer waard."

Toch klinkt er ook een waarschuwing. Als de miljoenen van PSG eenmaal op tafel liggen, ontstaat er mogelijk een duivels dilemma voor de club. Willaert trekt direct de parallel met een eerdere transfersoap in Amsterdam. "Dat zagen we destijds ook bij Antony. Op een gegeven moment komt er zo'n enorm bedrag voorbij dat je jezelf moet afvragen of het verantwoord is om 'nee' te blijven zeggen. Een speler kan geblesseerd raken of teleurgesteld zijn als een droomtransfer afketst."

Hoe dan ook, Ajax laat zich niet gek maken door de topclub uit Parijs. "Dat is de fijne positie waarin Ajax zit. Tegen Paris Saint-Germain kun je gewoon zeggen: we hoeven hem niet te verkopen."

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