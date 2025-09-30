Kick-off
"Bang dat El Karouani bij Ajax hetzelfde verhaal wordt als Wijndal"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Willaert weet hoeveel De Graafschap wil hebben voor Duivenvoorden

Amber
bron: ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN Foto: © Pro Shots

Ajax heeft de pijlen nog altijd gericht op Thoms Duivenvoorden, zo meldt ESPN. Eerder gaf De Graafschap aan dat de club zijn assistent-trainer onder geen beding wil laten gaan, maar Ajax is desondanks nog niet afgehaakt.

De Amsterdamse club zou nog altijd de mogelijkheden onderzoeken om Duivenvoorden toe te voegen aan de staf van John Heitinga, onthult clubwatcher Cristian Willaert. Ajax overweegt zelf een bod voor te bereiden.

Maar als dat bod niet dicht bij een miljoen euro is, wordt het een lastig verhaal, zo klinkt het. "De vraag is of Ajax er zoveel voor over heeft. De verwachting is dat het bedrag zeker niet zo hoog zal zijn, dus op dit moment ziet het ernaar uit dat Duivenvoorden niet naar Ajax zal komen."

Naar verluidt start Duivenvoorden geen arbitragezaak om een vertrek te forceren.

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Souffian El Karouani

"Bang dat El Karouani bij Ajax hetzelfde verhaal wordt als Wijndal"

0
Lotte Keukelaar bij Ajax

Vraagtekens bij transfer van Ajacied: "Was dat verstandiger?"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd