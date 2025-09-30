Willaert weet hoeveel De Graafschap wil hebben voor Duivenvoorden

Ajax heeft de pijlen nog altijd gericht op Thoms Duivenvoorden, zo meldt ESPN . Eerder gaf De Graafschap aan dat de club zijn assistent-trainer onder geen beding wil laten gaan, maar Ajax is desondanks nog niet afgehaakt.

De Amsterdamse club zou nog altijd de mogelijkheden onderzoeken om Duivenvoorden toe te voegen aan de staf van John Heitinga, onthult clubwatcher Cristian Willaert. Ajax overweegt zelf een bod voor te bereiden.

Maar als dat bod niet dicht bij een miljoen euro is, wordt het een lastig verhaal, zo klinkt het. "De vraag is of Ajax er zoveel voor over heeft. De verwachting is dat het bedrag zeker niet zo hoog zal zijn, dus op dit moment ziet het ernaar uit dat Duivenvoorden niet naar Ajax zal komen."

Naar verluidt start Duivenvoorden geen arbitragezaak om een vertrek te forceren.