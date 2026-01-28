Willaert wijst naar talent van Ajax: "Hij heeft het best lastig"

Cristian Willaert snapt niet dat Ajax zich gaat versterken met Maarten Paes. De 27-jarige doelman, die in het verleden onder meer bij FC Utrecht speelde, kan bij de club uit Amsterdam een contract tekenen tot medio 2029. De Ajax-watcher van ESPN toont zich echter kritisch over de transfer.

"Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Paes eerste doelman wordt", vertelt hij in 'Tekengeld' op de website van ESPN. "Paes had de laatste tijd geen basisplaats bij FC Dallas. Zijn laatste wedstrijd in competitieverband dateert van juli vorig jaar. Hij heeft met Indonesië wel een aantal wedstrijden gekeept, dus het is niet zo dat hij helemaal geen ritme heeft. Ik vind het een verbazingwekkende move van Ajax", aldus Willaert.

"Aan de andere kant: we weten dat Vítězslav Jaroš aan het einde van het seizoen vertrekt", vervolgt hij. "Ajax huurt hem voor een jaar van Liverpool en heeft geen koopoptie bedongen. Joeri Heerkens (keeper van Jong Ajax, red.) is een grote belofte, maar hij heeft het best lastig. Zo bezien is het niet gek dat Ajax een extra keeper zoekt", constateert Willaert, die wel een duidelijke boodschap heeft voor Paes. "Ik denk niet dat hij de nummer één van Ajax wordt. Ze zullen hem zien als een ervaren tweede keus, achter een nieuwe eerste keeper die nog gekocht moet worden."