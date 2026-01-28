Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willaert wijst naar talent van Ajax: "Hij heeft het best lastig"

Niek
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN Foto: © Pro Shots

Cristian Willaert snapt niet dat Ajax zich gaat versterken met Maarten Paes. De 27-jarige doelman, die in het verleden onder meer bij FC Utrecht speelde, kan bij de club uit Amsterdam een contract tekenen tot medio 2029. De Ajax-watcher van ESPN toont zich echter kritisch over de transfer. 

"Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Paes eerste doelman wordt", vertelt hij in 'Tekengeld' op de website van ESPN. "Paes had de laatste tijd geen basisplaats bij FC Dallas. Zijn laatste wedstrijd in competitieverband dateert van juli vorig jaar. Hij heeft met Indonesië wel een aantal wedstrijden gekeept, dus het is niet zo dat hij helemaal geen ritme heeft. Ik vind het een verbazingwekkende move van Ajax", aldus Willaert. 

"Aan de andere kant: we weten dat Vítězslav Jaroš aan het einde van het seizoen vertrekt", vervolgt hij. "Ajax huurt hem voor een jaar van Liverpool en heeft geen koopoptie bedongen. Joeri Heerkens (keeper van Jong Ajax, red.) is een grote belofte, maar hij heeft het best lastig. Zo bezien is het niet gek dat Ajax een extra keeper zoekt", constateert Willaert, die wel een duidelijke boodschap heeft voor Paes. "Ik denk niet dat hij de nummer één van Ajax wordt. Ze zullen hem zien als een ervaren tweede keus, achter een nieuwe eerste keeper die nog gekocht moet worden."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open: "Hij komt uit de koker van Beuker"

0
Fanatieke Olympiakos-supporters op de tribune

"Olympiakos (Gate 7) met enorme groep fans in Amsterdam" (video)

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties