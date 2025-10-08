AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Willaert zet streep door Ajax-gerucht: "Het is totaal onwaar"

Max
bron: ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN Foto: © Pro Shots

Ook Cristian Willaert heeft gehoord dat Alex Kroes géén adviseur krijgt. Arno Vermeulen beweerde zondagavond nog iets anders. 

Vermeulen onthulde in Studio Voetbal dat er iemand over de schouder mee gaat kijken bij Kroes, maar die bewering werd al snel tegengesproken door Chris Woerts. Ook Willaert verwijst het naar de prullenbak. "Ik heb vandaag een directielid aan de lijn gehad en hij zei: het is totaal onwaar", vertelt de verslaggever in Voetbalpraat van ESPN

Willaert hoorde eerder nog dat Kroes inderdaad hulp zou krijgen, maar van een assistent die zijn werkdruk zou verlichten. "Zodat hij zich zou kunnen concentreren op de bouw van de selectie. Dat is ook niet waar", verzekert hij. "Er is geen sprake van een assistent. Men weet ook totaal niet waar dit vandaan komt."

