Schouten baalt na nederlaag tegen Ajax: "Dit was weer ouderwets"

Erik Schouten verloor met Willem II van Ajax, nadat het in de tweede helft een 1-0 voorsprong weggaf. De aanvoerder was na afloop dan ook zichtbaar teleurgesteld

"Dit is gewoon zwaar klote", treurde de aanvoerder van Willem II tegenover het Brabants Dagblad. "Ik snap het allemaal wel, hoor. Je speelt tegen Ajax en je hebt het goed gedaan, hard gevochten. Maar aan ‘goed gedaan’ en ‘hard gevochten’ hebben wij in deze fase helemaal niets meer. Ik heb liever een slechte wedstrijd waar we drie punten aan overhouden. Het tegenovergestelde - zoals vandaag - hebben we al iets te vaak meegemaakt."

Willem II stond tegen de Amsterdammers zeer goed: de Tilburgers speelden verdedigend en gaven bijna niks weg. "Dit was weer ouderwets", vond Schouten. "We hebben het na de winterstop ook laten zien tegen Feyenoord en PSV, nu ook weer: als wij ons ding doen, dan heeft iedereen het lastig tegen ons. Al moet ik ook zeggen: tegen clubs als Ajax mág je op deze manier voetballen. Tegen andere tegenstanders, ploegen die misschien iets minder goed aan de bal zijn, lijkt dat van de buitenwereld soms níét te mogen."

"Vandaag hebben we laten zien dat we het tegen een heel goede ploeg lang dicht kunnen houden. Dat scheelt al heel veel. Dat positieve moeten we toch maar proberen uit deze wedstrijd te halen. Maar wat er ook gebeurt: we zullen tot het einde blijven strijden. En dan zien we wel waar we geëindigd zijn", zo sluit Schouten af.