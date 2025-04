Willem II-fans roepen in aanloop naar 'Ajax' om ontslag trainer

Het is crisis bij Willem II, in aanloop naar het duel met Ajax van komend weekend. Een groep woedende supporters heeft dinsdagavond laat spandoeken opgehangen bij het stadion. De boodschap: trainer Peter Maes moet vertrekken.

In totaal werden er vijf doeken opgehangen rond de hoofdingang van het Koning Willem II Stadion. Daarop stond onder meer: 'Spelers zetten club voor schut, Maes nu kop van Jut'. Ook werden er foto's van Maes opgehangen, met daardoor een kruis of het woord 'out'. Ook twee andere spandoeken richten zich op Maes en/of de spelers, maar zeker ook op de directie: ‘2 punten na de winterstop, clubbelang staat nu voorop’ en ‘Door een gebrek aan tactiek genekt, Willem II aan zet voor kortetermijneffect’.

Willem II sloot de eerste seizoenshelft nog af als nummer 9 van de eredivisie, maar presteert na de winterstop erg slecht. De Tilburgers pakten slechts twee punten in elf duels. De ploeg staat nu zestiende. Afgelopen weekend werd er met 3-1 verloren bij SC Heerenveen. Daardoor is nu de maat vol voor een deel van de supporters: trainer Maes moet zijn biezen pakken.